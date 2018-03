Convocati Spagna, Morata lasciato a casa

ROMA, 16 MAR - E' Alvaro Morata del Chelsea il grande escluso dalla lista dei 24 convocati del ct della Spagna Julen Lopetegui per le amichevoli premondiali contro Germania e Argentina, in programma a Dusseldorf e a Madrid (stadio Wanda Metropolitano) il 23 e 27 marzo. Vista l'indisponibilità di Busquets, il tecnico lo ha rimpiazzato con Parejo del Valencia, mentre le altre novità sono Marcos Alonso e Rodri. In attacco il ct punta su Diego Costa e Aspas. Questi i convocati: - portieri: Kepa (Athletic Bilbao), De Gea (Manchester United) e Reina (Napoli); - difensori: Jordi Alba e Piquè (Barcellona), Marcos Alonso e Azpilicueta (Chelsea), Carvajal, Nacho e Sergio Ramos (Real Madrid), Odriozola (Real Sociedad); - centrocampisti: Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Monaco), Saul e Koke (Atletico Madrid), Iniesta (Barcellona), David Silva (Manchester City), Parejo (Valencia), Rodri (Villarreal); - attaccanti: Asensio e Lucas Vazquez (Real Madrid), Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo (Valencia), Aspas (Celta Vigo).