Europa League: per Italia solo la Lazio

ROMA, 15 MAR - Risultati delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Lokomotiv Mosca-Atl. Madrid 1-5 (and. 1-3) qual.A.Madrid Viktoria Plzen- Sp.Lisbona 2-1 dts(and 0-2)qual.Sporting Athletic Bilbao-Marsiglia 1-2 (and. 1-3) qual. Marsiglia Zenit San Pietroburgo-Lipsia 1-1 (and. 1-2) qual. Lipsia Dinamo Kiev-Lazio 0-2 (and. 22) qual. Lazio. Arsenal-Milan 3-1 (and. 2-0) qual. Arsenal Salisburgo-B.Dortmund 0-0 (and. 2-1) qual. Salisburgo Lione-Cska Mosca 2-3 (and. 1-0) qual. Cska Mosca.