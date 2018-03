Monchi,ok Champions, ora prova maturità

ROMA, 15 MAR - "Siamo orgogliosi di essere tra le migliori otto squadre d'Europa, ma se non vinciamo a Crotone è un casino...". Il ds della Roma, Monchi, elogia la squadra per il traguardo raggiunto in Champions allo stesso tempo la mette in guardia dalle insidie del campionato. "Se vogliamo diventare ancora più grandi dobbiamo saper gestire situazioni come queste - spiega il dirigente parlando alla radio ufficiale di Trigoria -. Dopo una vittoria importante dobbiamo affrontare la partita successiva con stesso atteggiamento e motivazioni. Dopo l'adrenalina per il passaggio del turno dobbiamo dare una prova di maturità su un campo complicato". "In Spagna squadre come Real e Barcellona indossano l'abito per giocare la Champions, e poi ne prendono un altro ugualmente vincente per le partite di campionato meno importanti - sottolinea -. A Crotone voglio vedere un buon atteggiamento, la mentalità vincente''.