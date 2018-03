Napoli: Sarri lavora sulla psicologia

NAPOLI, 14 MAR - E' incentrato soprattutto sulla psicologia il lavoro di Maurizio Sarri nell'avvicinamento alla sfida con il Genoa. Il pareggio con l'Inter è coinciso con il sorpasso della Juve che ora ha preso il largo con la vittoria sull'Atalanta. Ora i punti di distacco sono 4 e sarebbe fatale se la squadra si lasciasse andare. Proprio per questo il tecnico nella seduta di allenamento insiste molto sull'aspetto tattico. A Castel Volturno, Sarri ha messo sotto pressione prima la difesa e poi l'attacco. La società è impegnata ad affrontare il problema sollevato dalle dichiarazioni di Younes, prelevato dall'Ajax a gennaio e tornato precipitosamente in Olanda dopo le visite mediche. Il calciatore ha detto fra l'altro: "Con la società azzurra non ho firmato nulla". Pronta la risposta del Napoli, attraverso il suo legale, Mattia Grassani: "Le dichiarazioni di Younes sono stupefacenti. Si potrebbe quasi sorridere se non ci fosse di mezzo un contratto per un totale di 31 firme.