Genoa: Rossi si rivede un tempo

GENOVA, 14 MAR - Si rivede Giuseppe Rossi nel Genoa dopo l'infortunio delle scorse settimane. L'attaccante ha giocato bene un tempo nell'amichevole al Signorini contro i finlandesi delll'Inter Turku che militano nella massima serie, si è procurato anche un rigore ma lo ha sbagliato. Il test utilizzato dal tecnico Ballardini per provare tutti gli effettivi finisce 2-2 con reti rossoblù di Galabinov e Lapadula - in rete su azione, cosa che non gli riesce in campionato - che hanno risposto ai gol di Ademi e Furuholm. Nella prima frazione Giuseppe Rossi si è mosso bene ed ha mostrato di essere in buona ripresa. Due i giocatori che non hanno preso parte alla sfida: Izzo che ha svolto comunque attività di campo e Veloso che prosegue il lavoro a parte. Regolarmente in campo, schierato nel primo tempo, Adel Taarabt, anche lui reduce da un infortunio. Gli allenamenti proseguiranno domani a porte chiuse in vista della trasferta a Napoli.