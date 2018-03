Marotta "Figc un sogno ma per il futuro"

ROMA, 14 MAR - "Siamo un gruppo di lavoro che ha grande stima reciproca e al di là delle scadenze che sono una cosa formale, la società ha rinnovato la fiducia a tutti noi: ci consideriamo parte integrante di questa società anche per il futuro". Così l' ad. della Juventus, Beppe Marotta, a Premium nel prepartita dello Stadium, interpellato sulle voci che lo vorrebbero al vertice della Federcalcio. "Ritengo di non aver ancora ultimato la mia esperienza alla Juve ma per un dirigente che è nel calcio da 40 anni penso che sia il coronamento di un sogno - aggiunge - Però è un discorso per il futuro, in questo momento sono alla Juve, godo della stima del presidente e con Nedved e Paratici abbiamo creato un bellissimo gruppo. Poi quello della Federcalcio è un sogno che potrà realizzarsi più avanti".