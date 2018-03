Nicchi, Var è ok "indietro non si torna"

ROMA, 14 MAR - "Le polemiche ci saranno sempre e noi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, ma io sono molto soddisfatto della Var: indietro non si torna". Queste le parole del presidente dell'Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, in merito alle polemiche in particolare della Lazio sull'utilizzo della tecnologia in campo. "Le polemiche vengono fuori perché tutte le domeniche si giocano 11.000 partite - ha aggiunto il capo dell'Aia a margine della presentazione dei 120 anni della Figc - Se non si giocasse non ci sarebbero né polemiche e né discussioni. Noi ci preoccupiamo solo di fare le cose al meglio, migliorando tutto quello che è possibile. Poi ognuno farà le proprie valutazioni". Quanto all'annunciata protesta dei tifosi della Lazio davanti alla Figc domenica, Nicchi glissa: "Non sono argomenti di mia competenza, ci penserà chi di dovere".