Serie B: Bari-Spezia 1-1 nel recupero

BARI, 13 MAR - Rallenta la corsa play off il Bari: l'undici di Grosso ha pareggiato 1-1 al San Nicola con lo Spezia, nella partita infrasettimanale valida come recupero della settima giornata di ritorno, davanti a quasi tredicimila spettatori. I liguri sono passati a sorpresa in vantaggio al 10' del primo tempo con Forte, mentre il pari dei pugliesi è arrivato nella ripresa con il fantasista Brienza al 26'. Nel finale, il Bari ha tentato il tutto per tutto con l'innesto di Cissè per Improta, ma il risultato è rimasto invariato, mentre lo Spezia ha sfiorato la vittoria con Granoche.