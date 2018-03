Serie B: Pescara-Carpi 0-1

PESCARA, 13 MAR - Nel recupero della partita dello scorso 27 febbraio, valida per la 28(/a giornata del campionato di calcio di Serie B, e che era stata rinviata per neve, il Carpi approfitta della crisi nera del Pescara, violando di misura lo stadio Adriatico con una rete segnata in apertura da Sabbione (11'). Per il Carpi, che sale a 41 punti, è un successo importante in chiave qualificazione ai Play-off, mentre per il Pescara si tratta della dodicesima sconfitta della stagione, la seconda su due partite della gestione Epifani. Un ko che fa suonare l'allarme in classifica, in vista della sfida di domenica ad Avellino.