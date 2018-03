Grecia: Fifa invia una delegazione

SALONICCO (GRECIA), 13 MAR - La Fifa ha annunciato che invierà, già questa sera, una sua delegazione in Grecia per seguire da vicino gli sviluppi della crisi del calcio ellenico e della situazione dopo la sospensione del campionato decisa dal governo dopo ripetuti episodi di violenza. Lo ha annunciato il dirigente dell'ente calcistico internazionale Bjorn Vassallo, secondo il quale "la Fifa chiede che venga affrontato con decisione il problema della violenza nel calcio". Intanto l'associazione dei club europei ha annunciato di aver sospeso il Paok Salonicco, uno dei suoi 230 membri, dopo l'episodio che ha visto coinvolto il presidente della società, Ivan Savvidis, entrato in campo con tanto di fondina e pistola dopo un gol annullato alla sua squadra.