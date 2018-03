Real: As, Nike chiave per arrivo Neymar

ROMA, 13 MAR - Potrebbe essere la Nike la chiave per far sì che, in estate, si concretizzi il trasferimento di Neymar al Real Madrid. La multinazionale, che è sponsor personale di O Ney, sarebbe infatti disposta, secondo il quotidiano sportivo spagnolo 'As', a finanziare l'affare come strategia per poter poi mettere il proprio marchio sulla 'camiseta blanca' dei campioni del mondo in carica, tra le cui file gioca un altro testimonial di spicco dell'azienda, Cristiano Ronaldo. La Nike si è mossa dopo aver saputo che il Real, sempre secondo quanto scrive 'As', sarebbe scontento dell'accordo che ha in corso (fino al 2020) con l'Adidas, da cui percepisce 40 milioni di euro all'anno. Documenti di Football Leaks hanno rivelato che mesi fa Adidas e Real Madrid si sono messi a trattare per il rinnovo, con lo sponsor tecnico che ha offerto un miliardo di euro per dieci anni, quindi 100 milioni all'anno, cifra inferiore a quella che sarebbe disposta a pagare la Nike.