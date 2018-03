Toro: Ljajic e De Silvestri in recupero

TORINO, 13 MAR - Allenamento differenziato per Bonifazi, Niang e Obi, mentre De Silvestri e Ljajic si avvicinano al ritorno completo in gruppo. Queste le indicazioni per il tecnico del Torino Walter Mazzarri dopo la seduta di allenamento di oggi: il terzino e il fantasista serbo "hanno svolto parte di lavoro con i compagni", si legge nella nota pubblicata sul sito internet della società granata.