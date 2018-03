Gasperini: "L'Atalanta non si scansa"

BERGAMO, 13 MAR - L'Atalanta si appresta a recuperare domani a Torino la settima di ritorno contro la Juve e il 'suo' allenatore non vuol sentir parlare di pressioni esterne. "Capisco l'esigenza di tenere il campionato aperto ma, se facciamo risultato, è per noi stessi - chiarisce Gian Piero Gasperini -. Non ci siamo mai scansati nelle tre competizioni, su questo non devono esserci dubbi. Giocando tre partite in una settimana, compresa quella di domenica a Verona, è normale cambiare qualche giocatore". Tra gli assenti, Gomez.