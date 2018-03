Domani i funerali di Luigi Necco

NAPOLI, 13 MAR - La salma di Luigi Necco sarà esposta al pubblico nella camera ardente allestita nella cappella del padiglione monumentale dell' ospedale Cardarelli di Napoli dove il popolare giornalista era ricoverato dallo scorso 17 febbraio e dove e' finito a causa dell' aggravarsi di una patologia polmonare alle 6,30 di oggi. I funerali si terranno domani alle 12 nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, in piazza degli Artisti a Napoli. Nonostante i problemi fisici, e l'età avanzata, Necco e' stato attivo nella professione fino all'ultimo. Poco prima di Natale uno dei suoi ultimi "pezzi", con un'intervista a Renzo Arbore in occasione della mostra allestita dallo showman a Palazzo Reale di Napoli. Ed è stata questa una delle sue ultime apparizioni in pubblico. A inizio anno i problemi di salute e il ricovero al Cardarelli fino all'aggravarsi della situazione negli ultimi giorni che ha portato al decesso.