Premio Prisco, i vincitori del 2018

CHIETI, 13 MAR - Maurizio Stirpe (Frosinone), Davide Nicola (ex tecnico del Crotone) e Fabio Quagliarella (Sampdoria) sono i vincitori, nelle rispettive categorie (Dirigenti di Società, Allenatori e Calciatori), della XVI edizione del Premio "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. Il Premio Speciale di Giornalismo "Nando Martellini" è stato attribuito alla giornalista del Corriere della Sera Gaia Piccardi. Così ha deciso la giuria presieduta da Sergio Zavoli. Un "Premio Speciale della Giuria" è stato assegnato al presidente del Coni Giovanni Malagò. La Commissione, infine, accogliendo la proposta dell'USSI (Gruppo Abruzzese Giornalisti Sportivi) ha conferito uno specifico riconoscimento a Mila Cantagallo, giornalista dell'emittente tv abruzzese Rete 8, che sarà premiata, per la circostanza, con l'opera inedita 'Games 13' ideata in memoria di Davide Astori e realizzata dall'artista Ester Crocetta.