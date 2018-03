Vertice leghe europee su calendario 2022

MILANO, 12 MAR - Le leghe europee si muovono per creare un fronte comune in modo da evidenziare compatte alla Uefa le necessità di ristrutturare il programma gare per la stagione 2022-2023, quella del Mondiale in Qatar. Ospitata dalla Lega Serie A, si è svolta oggi a Milano la riunione dei direttori delle Competizioni di 13 Leghe europee, tra cui Premier League, Liga e Bundesliga, con i vertici dell'Epfl, l'Associazione delle leghe professionistiche europee. Il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli, ha coordinato i lavori, utili per iniziare a valutare le criticità legate all'obbligo di sospendere i campionati nazionali per i Mondiali, dal 14 novembre al 18 dicembre 2022. Le diverse Leghe europee hanno iniziato a valutare le criticità legate a questo obbligo di sospensione dei campionati nazionali, mettendo sul tavolo diverse ipotesi di date che saranno esaminate in un prossimo incontro. Le ipotesi di date saranno esaminate in un prossimo incontro, come si legge in una nota della Lega.