Fabregas "Possiamo eliminare il Barca"

ROMA, 12 MAR - Torna nella sua città e in quello che è stato il suo stadio per tanti anni e affronterà quelli che sono ancora i suoi amici, ma Cesc Fabregas non fa sconti al suo passato: "Possiamo eliminare il Barcellona", dice il centrocampista spagnolo del Chelsea a due giorni dal retour match degli ottavi di Champions al Camp Nou (1-1 l'andata a Stamford Bridge). "90 minuti al Camp Nou sono lunghi per tutti e saranno difficili e complicati anche per noi", spiega il 31enne spagnolo a 'Marca'. "Non mi dà fastidio giocare contro il mio passato, anzi la cosa mi motiva. Dopodomani dovremo correre molto e sfruttare le opportunità, perchè le avremo. In queste partite conta l'efficacia, basti vedere la Juventus a Londra: non ha avuto molte occasioni ma le due che ha avuto sono finite dentro la rete. Insomma, occorre cogliere l'attimo. Dovremo però essere intelligenti e non possiamo giocare troppo aperti fin dall'inizio, perché ci possono far male".