Sport: 5 nuove stelle nella Walk of fame

ROMA, 12 MAR - La Walk of Fame si arricchisce di cinque nuovi Miti, con la cerimonia per l'inserimento nella via delle Olimpiadi delle nuove lastre dedicate ai campioni azzurri non più in attività: Luigi Beccali (atletica), Ercole Baldini (ciclismo), Paolo Maldini (calcio), Samuele Papi (pallavolo) e Massimiliano Rosolino (nuoto), sono loro i cinque nuovi nomi inseriti nella 'passeggiata' delle stelle olimpiche. Sale così a 117 il numero complessivi dei fuoriclasse presenti lungo la strada che porta allo Stadio Olimpico. "Lo sport mi ha dato tanto e per me è un vero onore ricevere questo tributo", ha detto l'ex difensore rossonero. Anche Rosolino era presente, con la compagna e alla figlia: "Non sono riuscito a salire sul podio con mia figlia - ha scherzato l'olimpionico del nuoto - lo faccio oggi con questa mattonella".