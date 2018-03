Mondiali:Fifa, venduti 1,3 mln biglietti

ROMA, 12 MAR - A meno di 100 giorni dall'inizio dei Mondiali in Russia, la Fifa ha fatto sapere di aver già assegnato 1.303.616 biglietti, di cui 568.448 tagliandi collocati con la seconda finestra (5 dicembre-31 gennaio) e con sistema casuale per via delle richieste over-booking che hanno interessato diverse partite. La maggior parte di questi ha ovviamente interessato i tifosi russi (197.832) seguiti dai fan di Colombia (33.048), Brasile (24.656), Perù (21.946), Germania (21.639), Stati Uniti (20.347), Messico (18.155), Australia (15.906), Argentina (15.214), Inghilterra (14.890) e Polonia (13.686). Complessivamente, il numero di biglietti assegnati ai tifosi non russi in questa seconda finestra di vendita casuale è stata del 65%. La terza fase di vendita partirà domani alle 12:00, ora di Mosca e i tifosi potranno acquistare i biglietti in tempo reale.