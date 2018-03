Agente, Jorginho non lascerà Napoli

ROMA, 12 MAR - "Non so quale sia la strategia del Napoli: se qualche club vuole Jorginho e il club azzurro è d'accordo, si potrà valutare l'offerta, ma Jorginho non cerca squadre perché non vuole andare via da Napoli. Abbiamo altri 2 anni di contratto, non cerchiamo nulla". Così l'agente del centrocampista italo-brasiliano, Joao Santos, dai microfoni di Radio Crc. Motivo delle frasi del procuratore è che, secondo voci ricorrenti di mercato, il Napoli sarebbe molto interessato all'acquisto di Torreira, regista della Sampdoria. "Se il Napoli prende Torreira? - commenta Santos - Se arrivasse immagino che partirebbe come una pedina di riserva. Intanto spero che Jorginho venga chiamato in nazionale". Qualche considerazione anche sulla corsa scudetto: "il Napoli è secondo, ma sono fiducioso perché c'è ancora da giocare lo scontro diretto con la Juve a Torino. Questa è una squadra che deve risollevare la testa: si può perdere contro la Roma e pareggiare con l'Inter. Mancano tante partite e il Napoli giocherà per vincerle tutte".