Premio Bearzot: sfida fra top allenatori

ROMA, 12 MAR - Sfida all'ultimo clic per decretare la rosa ristretta di allenatori che concorreranno alla vittoria finale dell'VIII edizione del premio nazionale 'Enzo Bearzot', organizzato dall'Unione sportiva Acli e dalla Figc: Simone Inzaghi, Di Francesco, Mancini e Luciano Spalletti sono testa a testa per rientrare nei primi tre. La sfida, però, è apertissima e vede appaiati anche Gasperini e Giampaolo. Ci sono ancora chance per tutti fino al 15 marzo, quando si chiuderà la consultazione popolare attraverso il sondaggio online sul sito www.usacli.org. Dalla rosa dei primi tre espressi dal voto popolare sarà decretato il vincitore, scelto dalla giuria presieduta dal commissario straordinario della Figc, Fabbricini e coordinata dal giornalista Varriale. Per l'edizione 2018, il premio Bearzot verrà arricchito dal premio alla memoria di Stefano Farina, l'arbitro scomparso il 23 maggio 2017. Il premio verrà assegnato a un giovane fischietto distintosi nella stagione in corso e indicato dall'Aia.