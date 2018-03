Turan sposo a Istanbul,Erdogan testimone

ISTANBUL, 12 MAR - Nozze blindate ieri a Istanbul per la stella del calcio turco Arda Turan. Il centrocampista offensivo, che da gennaio è tornato a giocare nel proprio Paese, dopo diversi anni nella Liga spagnola (Atletico Madrid e Barcellona in particolare), trasferendosi dal Barca all'Istanbul Basaksehir, ha sposato la storica fidanzata Aslihan Dogan, con un testimone d'eccezione: il presidente Recep Tayyip Erdogan, accompagnato dalla moglie Emine. La cerimonia, riferiscono media locali, si è svolta in una struttura esclusiva nella sponda asiatica della metropoli sul Bosforo, alla presenza di diversi calciatori e ospiti Vip. I festeggiamenti avrebbero tuttavia tenuto un basso profilo per volontà di Turan, che ha dichiarato di non ritenere opportuno un matrimonio sfarzoso, mentre la Turchia è "in guerra" in Siria. Il calciatore ha espresso sostegno all'operazione militare contro Afrin. Lo scorso anno, Turan aveva anche appoggiato il referendum per l'introduzione del 'super-presidenzialismo'.