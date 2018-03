Candreva, Spalletti? vuole spronarci

MILANO, 12 MAR - "Le dichiarazioni di Spalletti sulla carenza di qualità della nostra squadra? Lo fa per spronarci: noi sappiamo di avere qualità, ma dobbiamo sempre dimostrarlo". Così Antonio Candreva, intervistato da Premium Sport, commenta le frasi del suo allenatore secondo il quale "l'Inter non ha tutta questa qualità che si dice". "C'è un po' di rammarico - dice ancora Candreva commentando lo 0-0 con il Napoli - , perché abbiamo pareggiato con una squadra forte, ma abbiamo avuto le possibilità di segnare e non le abbiamo sfruttate. Il Milan è rientrato nella corsa Champions? Ci interessa poco, facciamo la corsa su noi stessi: l'accesso alla Champions dipende solo da noi anche se non possiamo più permetterci passi falsi".