Lazio, lite Nani-tifoso, rissa sfiorata

ROMA, 11 MAR - Volo ad alta tensione per Nani. Al rientro dalla trasferta di Cagliari, una volta sull'aereo il portoghese è stato svegliato da un tifoso della Lazio che viaggiava sullo stesso volo dei biancocelesti, il quale ha accusato Nani di non impegnarsi al massimo in campo. L'ex Valencia non l'ha presa bene, si è alzato di scatto verso il supporter biancoceleste e sono volati un paio di spintoni, per poco non scattava la rissa a bordo. A dividere i due sono stati i compagni, Lucas Leiva e Wallace.