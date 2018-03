Insigne,scudetto? lotteremo per vincerlo

ROMA, 11 MAR - "Addio scudetto? Noi pensiamo a noi stessi: in tanti, per metterci pressione, dicono che lo Scudetto è andato, noi dobbiamo pensare solo a lavorare. Finché la matematica lo permetterà lotteremo per vincere, senza mai abbassare la testa". Lorenzo Insigne non si scoraggia dopo lo 0-0 di S.Siro e sprona il Napoli a non mollare anche se ora in testa c'è la Juventus, che ha anche una partita in meno. "Dobbiamo stare tranquilli: oggi la prestazione l'abbiamo fatta - dice ancora l'attaccante napoletano -, abbiamo creato tanto ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Non abbiamo vinto, ma la prestazione è stata positiva e dobbiamo ripartire da questo. Milik? È un grande attaccante, in questo finale ci darà una mano".