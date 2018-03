San Siro, luci in tinta 110 anni Inter

MILANO, 11 MAR - Prosegue la festa per i 110 anni dell'Inter. Dopo la prima edizione della Hall of Fame e la presentazione del libro "Inter 110 - Noi siamo fratelli del Mondo", ecco il gioco di luci all'esterno di San Siro che rende lo stadio tutto nerazzurro: un fascio di luci azzurre, proiettato sulle rampe dell'impianto, fende il nero della serata milanese. La festa continuerà anche in campo: prima della partita infatti verrà infatti premiato Maicon, uno degli eroi del Triplete. "È bellissimo tornare qui - dice Maicon a Inter Tv -, io sono interista per sempre. Per arrivare in Champions deve pensare partita per partita, non sono lontani dal quarto posto". Per il posticipo Inter-Napoli sono attese circa 60mila persone.