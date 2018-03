Serie A: Genoa-Milan 0-1

ROMA, 11 MAR - All'ultimo respiro: il Milan espugna Marassi e batte il Genoa con un gol all'ultimo secondo di Andrè Silva, al suo primo gol in serie A e si avvicinano alla zona Champions. Reduci dal ko in Europa league contro l'Arsenal i rossoneri sono chiamati al riscatto. Il Genoa, che pure veniva da una serie di vittorie casalinghe deve arrendersi ai rossoneri sempre padroni del gioco. Nell'economia della partita vanno segnalati due gol annullati, uno per parte: al Milan per fuorigioco di Bonaventura e ai padroni di casa quello di Luca Rigoni, sempre per fuorigioco. E' Suso a cinque secondi dalla fine dei quattro minuti di recupero ad inventare il cross perfetto per Andrè Silva che di testa segna il suo primo gol in serie A e regala ai suoi i tre punti ed un sesto posto solitario.