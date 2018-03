Serie B: Salernitana-Avellino 2-0

SALERNO, 11 MAR - La Salernitana si aggiudica per 2-0 un derby appassionato, combattuto e sentito contro l'Avellino. La stra-regionale è stata preceduta da un minuto di silenzio in memoria del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Al 13' (Astori aveva il 13 come numero di maglia) le due tifoserie hanno dedicato un lungo applauso al calciatore scomparso. Il primo tempo è stato tutto di stampo granata: al 9' la Salernitana va in vantaggio con Sofian Kiyine con una botta dalla distanza deviata da un avversario. Al 18' Mattia Sprocati firma il 2-0 su perfetto assist di Minala. L'Avellino, nei prima 45 minuti di gioco, ha faticato molto per entrare in partita. Secondo tempo quasi senza azioni degna di nota: le due squadre hanno giocato fronteggiandosi senza particolare convinzione. Unica occasione mancata il rigore concesso al granata Zito che non è riuscito a sorprendere il portiere avellinese. All'87' è stato espulso Molina e al 93' altra espulsione, quella di Asencio, che lascia gli irpini in nove.