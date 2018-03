Lazio: Inzaghi, Var? Episodi sfavorevoli

ROMA, 11 MAR - "La mia idea sulla Var si conosce, sabato contro la Juve c'era un rigore su Leiva, a 20' dalla fine e con Banti a pochi metri, oggi ce n'era uno netto su Immobile. Poi, ci hanno dato un rigore contro. Gli episodi in questo momento non ci sono favorevoli, ci sono tante cose da capire e da migliorare. La grande beffa è che ci finisce dentro la Lazio". Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, analizza gli episodi dubbi a Cagliari, parlando a Sky sport. "E' un po' troppo quello che sta succedendo in questi mesi - sottolinea -. Nessuno sta parlando di complotto, ho solo parlato di sfortuna. I giocatori ascoltano, vedono le immagini, in questo momento è difficile parlare di calcio con loro. In ogni partita c'è qualcosa che va al di là del calcio giocato. I ragazzi parlano di questo".