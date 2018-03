Juve: Allegri, compattezza nostra forza

ROMA, 11 MAR - "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Mancano ancora molte partite e c'è bisogno di tutti. La forza di questa squadra è la compattezza, la disponibilità di tutti al sacrificio e la consapevolezza che il percorso è ancora lungo: il nostro obiettivo è di alzare sempre l'asticella e la squadra lo sta facendo". così, ai microfoni di Premium sport, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. "Dybala? Il riposo forzato gli ha fatto più che bene - le parole del tecnico - gli ha dato la giusta spinta, e sono contento anche delle prestazioni di Higuain e Mandzukic. Il rigore sbagliato? Avevo detto che doveva batterlo Paulo, potevamo chiudere la partita, ma può succedere e comunque Gonzalo si è rifatto con l'assist nel 2-0: al momento ne hanno sbagliati due Higuain e due Dybala, sono pari". ''Real al sorteggio per la rivincita di Cardiff? Assolutamente no'', conclude Allegri.