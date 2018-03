A. Della Valle, grazie per vicinanza

FIRENZE, 11 MAR - ''Grazie per la dignità e il coraggio in onore di Davide''. E' il messaggio di Andrea Della Valle diffuso al termine della partita con il Benevento, la senza il capitano viola. Il presidente onorario della Fiorentina, tornato allo stadio dopo quasi anno insieme al fratello Diego, non se l'è sentita di parlare ai media così ha affidato un pensiero ai propri canali ufficiali: ''Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, in particolare il popolo viola per l'amore e l'affetto con cui ci hanno confortato e sostenuto in un momento così tragico''.