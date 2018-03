Cagliari-Lazio: De Vrij in campo dal 1'

CAGLIARI, 11 MAR - Stefan De Vrij sarà regolarmente in campo dal 1' in Cagliari-Lazio: questa la decisione dell'allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi, che evidentemente ha visto il giocatore sereno e pronto per la partita, a pochi giorni dalla convocazione da parte della Procura antidoping di Nado Italia. Il difensore olandese doveva presentarsi venerdì per chiarimenti che, secondo il club, si ridurrebbero ad adempimenti burocratici; al suo posto si erano presentati i medici sociali, mentre il suo avvocato aveva chiesto e ottenuto il rinvio alla prossima settimana, adducendo come motivazione che De Vrij non era in Italia.