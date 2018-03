Verona: Pecchia, mentalità per salvarci

VERONA, 10 MAR - Fabio Pecchia commenta con la giusta soddisfazione la vittoria nella stracittadina. "E' un successo importante - dice l'allenatore del Verona, dopo la vittoria sul Chievo - che ci permette di rimanere aggrappati al nostro obiettivo. Abbiamo le qualità per salvarci, dobbiamo lavorare e crederci, perché è un traguardo che possiamo raggiungere. Tutti assieme, nessuno escluso. Il gruppo è giovane, ma crede nel lavoro, c'è il giusto clima e questa vittoria può darci quell'entusiasmo necessario per continuare a lavorare per la salvezza. Credo in questo gruppo, l'obiettivo possiamo raggiungerlo anche all'ultima giornata di campionato. Dobbiamo continuare a spingere e farci trovare pronti. Il gol di Caracciolo? Onestamente non pensavo nemmeno fosse stato lui, troppo bella quella girata. Scherzi a parte, sono stati tutti bravi. Felicioli ci ha messo grande attenzione, Aarons è entrato in campo per pochi minuti e si è fatto trovare pronto. Ripeto: ho un ottimo gruppo e credo nelle loro qualità".