Francia: 5-0 al Metz, il PSG vola

ROMA, 10 MAR - Nell'attesa di conoscere il futuro dell'allenatore spagnolo Unai Emery, il Paris Saint-Germain mantiene 11 punti di vantaggio sul secondo in classifica, il Monaco, nella Ligue 1 dopo 29 giornate. I parigini oggi hanno calato il pokerissimo (5-0) in casa contro il Metz grazie ai gol di Meunier al 5', Nkunku al 20' e al 28', Mbappe al 2' e Thiago Silva al 37' della ripresa. Il modo migliore per cancellare la delusione dell'eliminazione dalla Champions (l'ennesima) per mano del Real Madrid. Adesso in classifica PSG punti 74 e Monaco 63.