Spagna: Montella ko contro il Valencia

ROMA, 10 MAR - Continua il testa a testa nelle zone alte della classifica della Liga, alle spalle del Barcellona capolista - che sarà in campo stasera a Malaga - e dell'Atletico Madrid, secondo, impegnato domani sera in casa contro il Leganes. Al Real Madrid, vittorioso nei Paesi Baschi contro l'Eibar (2-1), grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo, ha risposto il Valencia, che si è riportato a -1 (57 i 'blancos', 56 i 'pipistrelli') dai rivali per effetto del successo a Siviglia, contro la squadra di Montella. I valenciani si sono imposti 2-0, con una doppietta di Rodrigo Moreno Machado, firmata al 25' del primo tempo e al 23' della ripresa.