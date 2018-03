Allegri, Wembley risultato straordinario

TORINO, 10 MAR - "Mercoledì abbiamo ottenuto un risultato straordinario su un campo storico per il calcio: complimenti". Allegri esalta la prestazione della Juventus a Wembley, che è valsa il passaggio del turno in Champions League: "Al momento però - raffredda l'entusiasmo il tecnico - non abbiamo ancora fatto niente. Siamo secondi in campionato, ai quarti di finale di Champions League, un risultato straordinario, e in finale di Coppa Italia, ma non abbiamo ancora vinto nulla. Quindi dobbiamo restare con i piedi per terra, lavorare e non staccare".