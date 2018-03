Premier: United batte 2-1 il Liverpool

ROMA, 10 MAR - Il Manchester United si aggiudica la sfida col Liverpool nel primo incontro della 30/a giornata di Premier League. A secco il bomber Salah, il 2-1 all'Old Trafford è stato firmato da una doppietta del ventenne Rashford tra il 14' e il 24' mentre una sfortunata autorete di Bailly nella ripresa non ha riaperto comunque la partita per gli ospiti. I tre punti, frutto della terza vittoria di fila, portano i Red Devils di Mourinho al secondo posto solitario. La squadra di Klopp rischia di cedere il terzo posto al Tottenham in campo domani dopo la delusione dell'esclusione dalla Champions League per mano della Juventus.