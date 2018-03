'De Vrij? Finirà senza provvedimenti'

ROMA, 10 MAR - "De Vrij? È solo un problema burocratico che la settimana prossima si risolverà nel migliore dei modi senza nessun provvedimento". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, commentando la convocazione dell'olandese da parte della Procura antidoping di Nado Italia per dei chiarimenti. L'olandese è tra i convocati per la trasferta di domani a Cagliari: "Sono tutti convocati ad eccezione di Caceres e Marusic", afferma Inzaghi, lasciando intendere però che potrebbero esserci scelte dovute al turn-over in vista della sfida in Ucraina di giovedì contro la Dinamo Kiev. "Valuterò e parlerò con i giocatori, scegliendo il meglio - conclude Inzaghi - Domani sicuramente ci saranno Parolo e Luis Alberto, che hanno riposato contro la Dinamo giovedì scorso. Per domani devo ancora verificare e valutare".