Gasperini "centravanti falso problema"

BERGAMO, 10 MAR - Alla vigilia di Bologna, Gian Piero Gasperini torna sull'argomento della formula offensiva dell'Atalanta, che recentemente ha visto protagonisti Gomez e Ilicic: "Non capisco la questione dell'attacco senza prime punte, perché nemmeno Petagna e Cornelius sono centravanti classici - ha affermato il tecnico nerazzurro -. Si esprimono meglio fuori dall'area di rigore, anche se hanno caratteristiche per entrarci". L'allenatore dei bergamaschi non si sbottona sulle scelte per domenica: "Abbiamo 5 punte intercambiabili, a parte Barrow hanno giocato tutti da titolare. Cornelius un po' meno, ma ha avuto le sue occasioni". Sul momento no del leader e capitano, Gasperini è netto: "Gomez ha avuto delle vicissitudini e non ha potuto avere la stessa continuità della scorsa stagione. Se fossero entrate le palle con Dortmund e Juve ora parleremmo d'altro. Ci serve il miglior Papu, ma comunque dal punto di vista tecnico per noi è imprescindibile".