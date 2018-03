Astori: Fiorentina, maglie e tributo

FIRENZE, 9 MAR - "Con Davide vorremmo abbracciarvi tutti: grazie, grazie, grazie per l'immensa e commossa partecipazione". E' il messaggio che la Fiorentina ha postato sui propri canali ufficiali per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso il grandissimo dolore per la scomparsa improvvisa di Astori. Un messaggio che la società viola ha tradotto in tutte le lingue. Per la prima volta dal giorno della tragedia parlerà domani Stefano Pioli in occasione della conferenza stampa della vigilia della gara col Benevento, mentre tra squadra, società e tifosi fervono i preparativi per uno speciale tributo per Davide: al Franchi sono annunciati per l'occasione oltre 30.000 spettatori, fra questi anche Andrea e Diego Della Valle. Sul maxi schermo scorreranno immagini e ricordi di Astori e i giocatori già durante il riscaldamento avranno una maglia particolare dedicata al loro capitano. La coreografia dei tifosi sarà particolarmente suggestiva e coinvolgerà tutti i settori.