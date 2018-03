Ronaldo, bellissimi primi 110 anni Inter

MILANO, 9 MAR - "Sono molto orgoglioso di essere stato l'attaccante più votato per la Hall of Fame dell'Inter. L'Inter e i suoi tifosi sono sempre nel mio cuore. Il mio trasferimento qui è tra le cose più importanti della mia vita. I primi 110 anni di questo club sono stati bellissimi, per i prossimi i tifosi si aspettano ancora di più". Le parole di Ronaldo all'arrivo al Pirelli Hangar Bicocca per il 'compleanno' dell'Inter. "Qui ho il vinto Pallone d'Oro - ricorda sorridendo il Fenomeno -, il premio come miglior giocatore Fifa e Uefa. Ho mantenuto grandi amicizie ma sofferto tanto con infortuni e sconfitte. Bisogna anche ricordare la fase in cui era impossibile vincere per tutta la trama fuori campo. È stato tutto bellissimo, non ho niente da lamentarmi". Ronaldo sfila sul Blue Carpet proprio mentre arriva Gigi Simoni: i due si abbracciano e scherzano. "L'ultima volta che mi hai visto era sicuramente più magro", dice Ronaldo al suo ex allenatore. Poi rivela: "Un futuro all'Inter? Non lo so, ora ho tanti altri progetti".