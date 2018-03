Clericus Cup: ultima chiamata ai quarti

ROMA, 9 MAR - All'ombra del Cupolone, tornano in campo i sacerdoti e i seminaristi della 12/a Clericus Cup. Sabato e domenica è in programma la terza giornata del mondiale vaticano promosso dal Csi che definirà l'accesso ai quarti. Domani sarà battaglia fra Mater Ecclesiae e Pontificia Università Gregoriana per il primato nel Girone A. Ai mariani basta il pareggio, mentre gli avversari devono vincere. I campioni del Pontificio Collegio Urbano sono a caccia del punto per la aritmetica vetta nel Girone B. I Leoni d'Africa sono attesi dal Collegio Pio Latino Americano. Equilibrata si prospetta la sfida tra North American Martyrs e Altomonte. Domenica, invece, di nuovo in campo gli Oblati di Maria Immacolata contro il Collegio San Pietro Apostolo, mentre Sedes Sapientiae se la vedrà col Collegio Spagnolo. Infine, nel Girone D, il Redemptoris Mater deve assolutamente vincere contro il lanciatissimo San Guanella, ma attenzione all'outsider Amici della Chape che affronta l'Anselmiano Vaticano.