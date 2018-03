Pochettino, da Agnelli pressioni arbitro

LONDRA, 9 MAR - Durissimo attacco del tecnico del Tottenham ai vertici della Juventus: Mauricio Pochettino ha accusato il presidente Andrea Agnelli di aver esercitato pressioni sul direttore di gara nell'intervallo di Wembley. Non ha evidentemente ancora smaltito la delusione l'allenatore argentino, eliminato dalla Champions League in maniera rocambolesca. E nascondendosi dietro un finto complimento, ha inferto al club italiano una stoccata velenosa. "La Juventus ci ha dato una grande lezione su come comportarsi - ha maliziosamente rivelato Pochettino -. Prima della gara c'era Agnelli e dopo la gara con Agnelli c'era anche Marotta, e altre persone. Ho visto come nell'intervallo hanno messo pressione all'arbitro. Alla fine c'erano due rigori nel primo tempo, due falli di mano. Forse c'era il fallo di Vertonghen, ma alla fine le cose si bilanciano. Sono piccoli dettagli che alla fine contano molto".