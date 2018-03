Lazio: de Vrij partira' per Cagliari

ROMA, 9 MAR - Slittata alla settimana prossima l'audizione in procura antidoping, e in attesa dei chiarimenti da fornire alla Nado Italia, Stefan de Vrij partirà regolarmente per la trasferta di Cagliari in programma domenica sera. L'olandese era atteso in procura oggi alle 16, ma a presentarsi sono stati soltanto due medici biancocelesti, mentre l'avvocato del giocatore ha chiesto di rinviare l'audizione alla settimana prossima perché in questi giorni si trova in Olanda. Nessuna sospensiva dunque, in quanto i termini da chiarire resteranno secretati fino all'audizione del difensore. Simone Inzaghi potrà quindi disporre del giocatore olandese in difesa contro i sardi.