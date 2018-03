Kessie', ko con Arsenal? Milan è giovane

MILANO, 9 MAR - "La sconfitta con l'Arsenal per colpa dell'inesperienza o per una condizione fisica non ottimale? No, sulla condizione fisica non ho dubbi. Eravamo tutti pronti per questo tipo di gara. E' mancata un po' d'esperienza, questo Milan è molto giovane, abbiamo solo due o tre giocatori che sono abituati a fare queste partite e penso sia stato per quello": lo dice il centrocampista rossonero Franck Kessie all'indomani della sconfitta contro l'Arsenal. "Gattuso ci ha fatto un bel discorso, era da tre mesi che non perdevamo e dobbiamo dimenticarci subito di questo stop e pensare alla prossima partita - ha concluso Kessè - Ora conta solo la gara col Genoa, dobbiamo prendere i tre punti. Arriviamo carichi alla sfida di domenica. Crediamo molto di poter andare in Champions".