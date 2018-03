Maldini, Gattuso merita la riconferma

ANSA) - MILANO, 9 MAR - "Il lavoro di Gattuso è da apprezzare, merita senza dubbio la riconferma. Sono pentito di non essere tornato al Milan? No, assolutamente. Le mie decisioni sono state prese dopo aver fatto dei ragionamenti e sono assolutamente convinto della scelta che ho fatto". Paolo Maldini, a margine di un evento William Hill, auspica che il suo ex compagno di squadra Gattuso possa restare sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione e non rimpiange la scelta di un anno fa di non aver accettato il ruolo di direttore tecnico. Secondo Maldini la sconfitta contro l'Arsenal "non fa testo": "In Europa ci sono avversari di alto livello che hanno un ritmo di gioco diverso, l'arbitro non fischia mai e se non si è abituati a giocare davanti a 75mila persone succede quello che è successo. Il quarto posto è ancora alla portata dei rossoneri?: "È difficile perché non può più sbagliare ma il Milan ha bisogno di crederci. Basta vincere il derby per avvicinarsi all'Inter".