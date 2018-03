Astori, folla in paese natale

BERGAMO, 09 MAR - E' stata posticipata dalle 10 alle 12,30 la tumulazione del feretro di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto improvvisamente la notte tra sabato e domenica, nel cimitero di San Pellegrino Terme, il paese d'origine. Ieri sera è continuata fino a tarda ora la processione di centinaia di persone nella chiesa parrocchiale per l'ultimo saluto al calciatore. Oggi alle 12,30 il corteo partirà dalla chiesa verso il cimitero per la tumulazione: un cambio di orario rispetto a quanto annunciato in precedenza anche per consentire alla compagna di Davide Astori, Francesca Fioretti, di essere presente.