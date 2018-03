Calcio: Junior Tim Cup fa tappa a Verona

ROMA, 8 MAR - I ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme a Mehdi Léris del Chievo e Mattia Valoti del Verona, accolti oggi al Teatro Parrocchiale della Chiesa San Giovanni Evangelista di Verona. "Ho dei bellissimi ricordi di quando giocavo da piccolino con i miei amici - ha detto il giocatore clivense - bisogna sempre impegnarsi al massimo in campo ma senza dimenticare di divertirsi". "È bellissimo vedere tutti questi bambini con la passione per il calcio, spero che l'impegno e la costanza porti qualcuno di loro a confrontarsi con palcoscenici prestigiosi", ha augurato loro Valoti. Verona ospiterà nuovamente la Junior TIM Cup in occasione del pre-partita del derby di sabato sera, quando al Bentegodi le squadre dell'Oratorio Parona e dell'Oratorio S. Michele Arcangelo scenderanno per sfidarsi in un'amichevole sullo stesso campo dei loro idoli calcistici.