Astori: silenzio e applausi a S.Siro

MILANO, 08 MAR - E' calato il silenzio su San Siro prima di Milan-Arsenal, con le squadre e i circa 70 mila spettatori che hanno ricordato Davide Astori, morto domenica scorsa. Un lungo applauso ha concluso il minuto di raccoglimento, e sugli spalti sono stati esposti vari striscioni dedicati al capitano della Fiorentina, come quello con scritto "Astori per sempre nei nostri cuori". "Uniti al dolore della famiglia Astori. Riposa in pace", è invece il messaggio sul lenzuolo esposto degli ultrà della Curva Sud prima della sfida di Europa League.