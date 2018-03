Astori:Mirabelli, Milan giocherà per lui

MILANO, 8 MAR - C'è anche Davide Astori nei pensieri del Milan che questa sera affronta l'Arsenal in Europa League. "Abbiamo vissuto giornate tremende, perché è venuto a mancare un ragazzo di 31 anni che è cresciuto nel Milan - ha detto il ds rossonero Massimiliano Mirabelli a Sky, ricordando il capitano della Fiorentina poco prima della sfida di San Siro -. In questa gara speciale cercheremo di giocare immaginando che Astori sia al nostro fianco, giocheremo per lui. Ma non ci sono parole".